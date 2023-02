A Ferno, Samarate e Lonate arrivano i nuovi lampioni a Led

Partono a Ferno, Lonate Pozzolo e Samarate i lavori di rinnovo dell’illuminazione pubblica, con nuovi lampioni a Led. (foto d’archivio)

L’iter del progetto è stato lunghissimo (se ne parlava già mezzo decennio fa) e a fine 2022 è stata conclusa la procedura di gara. In totale una gara da 11 milioni di euro, aggiudicato con un ribasso del 15%, per un importo finale di oltre 9 milioni. Ora si deve passare dalla “carta” ai lavori veri e propri.

«Nell’ultimo anno sono stati completati i percorsi di progettazione e certificazione necessari per poter procedere alla pubblicazione del bando di gara (ora aggiudicato), dopo tutte le necessarie verifiche tecniche, dato l’importo rilevante investito» si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Lonate.

«I lavori prevedono la sostituzione dei punti luce dell’illuminazione pubblica, stradale e accessoria, su tutto il territorio comunale, capoluogo e frazioni. Verranno installate lampade a Led di ultima generazione, ad alta efficienza, e verranno realizzate una serie di opere accessorie, come l’installazione di nuove telecamere di sicurezza e punti wi-fi di libero accesso cittadino».

In alcuni punti specifici è prevista anche la possibilità di «illuminazioni artistiche» per «valorizzarne ulteriormente l’estetica o la singolarità».

Da dove si parte? L’azienda che ha vinto il bando «è già al lavoro per la verifica puntuale dei punti luce esistenti e per le necessarie operazioni di sistemazione della rete elettrica», necessarie in alcuni punti anche per adattare alla normativa. Poi si partirà davvero con nuovi lampioni, «procedendo in modo progressivo fino al completo rinnovamento dell’illuminazione pubblica», per assicurare meno consumi energetici, una miglior efficienza (compresa segnalazione guasti e regolazione della luminosità) e una maggiore sicurezza, tema che è emerso in modi diversi tra le tre cittadine, dalla sicurezza stradale alla percezione dello spazio pubblico.