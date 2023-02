“A tu per tu con i grandi dello sport”, a Vedano Olona Beatrice Colli e Matteo Della Bordella

Per i suoi sessant’anni il Cai di Vedano Olona organizza “A tu per tu con i grandi dello sport”, due appuntamenti da non perdere.

Il primo è in programma venerdì 17 marzo alle 21 a Villa Aliverti e avrà come ospite Beatrice Colli (nella foto), la giovanissima stella dell’arrampicata sportiva italiana. Nata a Sondrio nel 2004, a soli 19 anni Beatrice ha già un palmares da campionessa con due titoli mondiali: il primo Under 18 Speed nel 2021 in Russia, l’altro l’anno scorso nella categoria Junior Speed negli Stati Uniti. E’ la prima atleta italiana a fare il bis iridato e da ottobre 2022 è campionessa italiana di Speed senior.

Beatrice è nata per arrampicarsi e fin da bambina a Colico, nel suo paese, saliva dappertutto, come racconta lei stessa: «Sugli alberi, sui muretti, su tavoli e divani di casa: da piccola mi arrampicavo ovunque». A 11 anni è entrata in palestra, nella sede locale del Cai, e da allora non ha fatto altro che issarsi in alto, con impegno, talento e risultati già strabilianti con i Ragni di Lecco, per cui gareggia ormai da sette anni.

Nella serata organizzata dal Cai di Vedano Olona, Beatrice Colli sarà accompagnata dal suo istruttore e allenatore Fabio Palma che guida la squadra giovanile agonistica dei Ragni di Lecco ed è stato presidente della società per due mandati, fino al 2018. Palma ha iniziato ad arrampicarsi a 30 anni e dal 2005 al 2011 ha aperto vie estreme nelle Alpi, in Perù e in Sardegna.

Il secondo appuntamento organizzato dal Cai di Vedano per il suo compleanno è in programma la sera del 24 marzo. Ospite d’onore Matteo Della Bordella, alpinista e scalatore varesino che ha compiuto imprese e arrampicate in tutti gli angoli più impervi e sperduti del mondo, dalla Patagonia al Pakistan.

Entrambi gli eventi, organizzati dal Cai in collaborazione con il Comune, sono ad ingresso libero.