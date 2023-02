Alfieri: “Approvato il mio ordine del giorno per riattivare lo smart working dei frontalieri”

“Quando il PD era al Governo, temi come lo smart working erano presidiati e abbiamo impedito che i nostri lavoratori pagassero più tasse – dichiara il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri -. Poi è arrivata la destra al Governo e ha deciso di non rinnovare più l’intesa con Berna che tutelava i lavoratori in smart; non so se consapevolmente o per scarsa attenzione al tema. Sono però contento che oggi il governo abbia cambiato idea e che sia stato approvato il mio ordine del giorno, insieme a quello dei colleghi, che impegna il Governo a rinnovare l’intesa con la Svizzera sul lavoro da remoto e a costruire nel frattempo un modello strutturale simile a quanto fatto tra Svizzera e Francia. Adesso però é il momento di passare dalle parole ai fatti – conclude Alfieri – va fatta squadra tra tutti i parlamentari del territorio per spingere il governo ad approvare in tempi rapidi il nuovo accordo così da non penalizzare i lavoratori che utilizzano lo Smart working”