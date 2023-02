Animali domestici: a Spazio YAK di Varese va in scena una saga italiana di Violenza e Innocenza

Lo spettacolo partedDalle vicende fondative del Risorgimento passando per gli anni del Terrorismo, fino ad arrivare ai nostri giorni

Terzo appuntamento della stagione di prosa “Latitudini” a Spazio YAK (piazza Fulvio de Salvo 6, Varese). Continua l’esplorazione dei temi del contemporaneo attraverso il teatro, e questa settimana l’appuntamento è con “Animali domestici” di Teatro della Plebe/Utovie Festival: la Storia Italiana riletta come Storia di Violenza e Innocenza, che cerca di disegnare il profilo di una nazione e delle sue contraddizioni.

Dalle vicende fondative del Risorgimento passando per gli anni del Terrorismo, fino ad arrivare ai nostri giorni.

In scena Gianni La Rosa, due volte vincitore del Premio UBU miglior attore giovane 2016-2017 e Alice Raffaelli, nomination Premio Ubu Miglior attrice giovane 2018.

LO SPETTACOLO

3 Febbraio 2018. Macerata. Un giovane di 28 anni, Luca Traini, spara alcuni colpi di pistola nel centro cittadino. Nella sparatoria rimangono ferite sei persone, tutti immigrati. L’atto conclusivo è la discesa dall’auto di Traini, con il tricolore legato al collo, un saluto romano e il grido “Viva l’Italia” davanti al monumento ai Caduti, prima di arrendersi alle Forze dell’Ordine. Nella sua casa vengono rinvenuti una copia del Mein Kampf e una bandiera con la croce celtica.

Da questo evento si dipanano due vicende umane che corrono parallele nella medesima giornata dove violenza e smarrimento, paure pubbliche e solitudini private si mescolano inscindibilmente e finiscono per convergere nel tragico finale. Due capitoli di un diario privato: il tragitto di un ventottenne dalle prime luci dell’alba all’attuazione dell’atto terroristico, le tappe di un film immaginato nei minimi particolari come in un rituale “purificatorio”; il percorso di una ragazza nel vuoto assordante di una scuola dei giorni nostri. È mattina, c’è lezione di informatica, all’improvviso si spengono le luci. C’è un blackout nella scuola…

ANIMALI DOMESTICI

Con Christian La Rosa e Alice Raffaelli

Drammaturgia di Caroline Baglioni

Progetto e regia di Antonio Mingarelli

Una produzione Teatri della Plebe/Utovie Festival in collaborazione con AMAT/ Proxima Res/Armunia Festival-Residenze artistiche

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio, ore 21.00

Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6