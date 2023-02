Calci e pugni all’agente di Polizia Locale in pieno centro a Busto Arsizio

Aggredito alle spalle da due persone che prima lo hanno spinto a terra e poi lo hanno malmenato. È accaduto in via Travelli, pieno centro cittadino di Busto Arsizio, e la vittima è un agente di Polizia Locale di 31 anni che questa mattina (mercoledì) si trovava in quella zona.

Gli aggressori si sono subito dileguati facendo perdere le loro tracce ma l’agente ferito è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che sono intervenuti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. Sul posto anche i colleghi che hanno ricostruito l’accaduto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Una vicenda che riaccende nuovamente l’attenzione sul fenomeno delle aggressioni ai danni degli agenti di Polizia Locale spesso presi di mira a causa delle multe. L’agente aggredito, infatti, stava proprio controllando la sosta dei veicoli e questo ha indispettito gli aggressori.