A Cittiglio un incontro sulla protezione civile

Giovedì 9 febbraio si è svolto un incontro sulla protezione civile alla sala consilirare del Comune di Cittiglio con la vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza, il consigliere provinciale Alberto Barcaro, alcuni sindaci e il presidente di Comunità Montana Simone Castoldi, e i volontari della Protezione Civile.

La serata è stata l’occasione per fare un punto della situazione e ascoltare le opinioni e le necessità dei volontari, che sono fondamentali per continuare a gestire le emergenze territoriali. La nuova disciplina di settore adeguata dalla Regione Lombardia mira ad adattarsi alle realtà territoriali e alle peculiarità lombarde. Durante la serata, Francesca Brianza e Alberto Barcaro hanno ringraziato i volontari per il loro impegno e supporto costante. L’incontro è stato organizzato da Graziella Giacon e Rossana Rox Carta, responsabili delle sezioni di Lega Salvini di Valcuvia-Gavirate e Laveno Mombello, che sono state soddisfatte della serata e hanno voluto ribadire il loro ringraziamento per il generoso e costante impegno dei volontari, che dimostrano sempre un forte spirito di squadra e coesione.