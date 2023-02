A Cuvio variazioni al traffico per il carnevale in valle

E’ tutto pronto per Il carnevale valcuviano 2023. Sabato 18 febbraio ritornano nel centro valle i carri e gruppi mascherati grazie alle operose pro loco di Cuvio e Cuveglio organizzatrici della festa, che da oltre un mese lavorano alla preparazione della sfilata e al gran finale che si terrà a Cuvio, presso il giardino del palazzo dei signori Litta, i feudatari della Valle, ora Parco comunale “Pancera”.

Sono attese in Valcuvia alcune migliaia di comparse mascherate che si ritroveranno verso le 13.30 al Centro Commerciale Valcuvia Shop di Cuveglio per dar vita alla parata carnevalesca. Per permettere un buon svolgimento della manifestazione è stato predisposto un cambiamento della viabilità che interesserà le strade dei due comuni coinvolte nel passaggio allegorico: nel territorio di Cuveglio, la via Aldo Moro sarà chiusa al traffico durante il transito della sfilata; mentre con orario compreso dalle 14 alle 16 verrà chiusa al traffico la SP 45 dir.1, dalla rotonda di Comacchio, fraz. di Cuvio, fino all’incrocio della SP 45 con la via Rossini in Cuveglio La sfilata, partirà alle 14 e si snoderà lungo via Aldo Moro, la strada secondaria che collega i due centri commerciali di Cuveglio.

Dal Centro Commerciale La Boffalora si proseguirà poi verso il Parco Comunale di Cuvio dove le Pro Loco offriranno “Pulenta e luganega”: polenta bianca e salsiccia per ritemprare i figuranti e gli spettatori; nel frattempo una qualificata ed esperta giuria giudicherà i carri più impegnativi ed attraenti e i gruppi meglio mascherati.

Nell’attesa che la giuria compia il suo lavoro, la festa continuerà con i giochi in compagnia di Pallina; la musica della Filarmonica Cuviese e i famosi tortelli di Carnevale da gustare con un buon bicchiere di vino, salamini e patatine Un riconoscimento speciale anche alle mascherine piu’ belle della giornata che saranno premiate con la nomina a Re e Regina del Carnevale.