Decine di persone per rilanciare la Settimana dei Balocchi a Cazzago Brabbia

Decine di persone hanno partecipato in questi giorni alle prime due riunioni per la nuova edizione della Settimana dei Balocchi, l’iniziativa che nel 1984 ha portato arte, teatro musica e divertimento tra i cortili e i vicoli di Cazzago Brabbia, animati ogni sera da un’iniziativa diversa.

L’idea di rilanciare l’evento come momento di aggregazione e di riscoperta dell’identità della comunità, dei luoghi e degli spazi più suggestivi del paese, è nata da Chicco Colombo, promotore anche allora dell’evento, a partire dalle foto dell’epoca postate sul gruppo facebook “Cazzago Brabbia News” dall’ex sindaco Massimo Nicora.

«Sono molto contento dell’interesse suscitato dall’idea – racconta Chicco Colombo – alle riunioni hanno partecipato decine di persone, chi per curiosità o per mettersi a disposizione e chi per proporre o condividere spunti e progettualità».

L’idea per ora è mantenere il focus della proposta sull’arte teatrale, la musica e il cinema, con un evento a sera, indicativamente dalle 20.30 a mezzanotte, per tutta l’ultima settimana di giugno, da sabato 24 a domenica 2 luglio.

Coinvolte le due cooperative, La casa del popolo e quella dei pescatori e alle riunioni hanno partecipato anche rappresentanti della Parrocchia e del Comune. Propositiva anche la presenza della Scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo che ha già presentato un’idea di progetto per partecipare alla promozione dell’evento con diverse iniziative da portare avanti con i bambini negli ultimi giorni di scuola.

L’idea è che l’evento serva a creare un momento conviviale capace di riallacciare nodi e rapporti all’interno di una comunità che è cambiata, con nuovi residenti italiani e non, attività commerciali nuove accanto ad altre storiche e ad alcune che non esistono più (come il panettiere e il macellaio) i cui spazi potrebbero rivivere in quella settimana di inizio estate come residenze di artisti.

Di più la Settimana dei balocchi potrà essere anche l’occasione per scoprire e promuovere luoghi e paesaggi suggestivi di un paese, quello di Cazzago Brabbia che ha tanta storia e tanta arte da mostrare anche a chi vive altrove.

La prossima riunione per organizzare la Settimana dei Balocchi 2023 a Cazzago Brabbia sarà mercoledì 15 febbraio alle ore 20.30 nella sede della Cooperativa Casa del Popolo.