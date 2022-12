Le foto, ormai un po’ sbiadite, rimandano le immagini di bambini sorridenti mentre, raccolti nelle corti di un paese, guardano saltimbanchi e pagliacci esibirsi.

Galleria fotografica Quando a Cazzago Brabbia c’era la Settimana dei Balocchi 4 di 10

È l’estate del 1984 e tra quei bimbi con calzoncini corsi e sandaletti ci sono adulti che quel paese non l’hanno mai lasciato. Siamo a Cazzago Brabbia e quella ripresa nelle foto pubblicate sul gruppo facebook “Cazzago Brabbia News” sono le immagini della Settimana dei Balocchi. Era un evento davvero unico per la piccola Cazzago che in quei giorni si animava di giochi, musica (si organizzavano anche concerti), e momenti conviviali.

Già il fatto di stare tutti insieme nei cortili doveva essere una vera festa, a quello si aggiungeva poter vivere le giornate in riva al Lago di Varese, la scuola chiusa per le vacanze, gli amici di sempre.

L’ex sindaco Massimo Nicora ha passato allo scanner le foto autentiche di Massimo e Gabriella Colombo e ha deciso di pubblicare su facebook una galleria al giorno per sette giorni.

L’idea della Settimana dei Balocchi fu di Chicco Colombo, l’artista e burattinaio, che sta dipingendo i muri del paese con i suo caratteristici pesci di lago colorati. Sarebbero bello riproporre quella settimana di eventi: intanto non resta che sfogliare la “galleria dei ricordi” e provare a riconoscere persone ed angoli del paese.