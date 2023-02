Il favonio regala un mite weekend di febbraio

(Nella foto: Lisanza al tramonto, di Mauricio Beltramelli) L’anticiclone atlantico si protende fino alle Isole Britanniche e correnti da Nord raggiungo la regione Padano-Alpina mentre il favonio in area pedemontana porterà una giornata serena e calda. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano per domani un graduale peggioramento con una saccatura che si approfondisce fino al Mar Egeo. Aumenterà la copertura nuvolosa e le temperature si abbasseranno sensibilmente.

SABATO 4 FEBBRAIO

La giornata di sabato sarà molto mite e vedrà cielo sereno o poco nuvoloso con vento molto forte da Nord sulle creste alpine e favonio in area pedemontana e, a tratti anche sulla pianura, fino a sera. Temperature massime in sensibile aumento.

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Domenica cielo ben soleggiato al mattino e nel primo pomeriggio su tutta la regione poi passaggi nuvolosi estesi e possibili nevicate nella notte fino a quote collinari. Ancora vento forte da Nord in montagna. Temperature massime in calo, ma ancora mite durante il giorno.