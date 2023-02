Per lavori a Gallarate, domenica limitazioni ai treni da Luino, Varese e Domodossola verso Milano

Un’altra domenica di interruzioni per lavori alla stazione di Gallarate, con limitazioni di percorso ai treni da/per Milano, modifiche agli orari in direzione Arona/Domodossola e sostituzione con autobus su parte del percorso delle linee da/per Varese, Porto Ceresio, Luino.

L’interrazione scatta dalla sera di sabato 4 febbraio (dalle 22.15) e continuerò per tutta la giornata di domenica 5 febbraio.

Un altro weekend di limitazioni sarà prevista il 4-5 marzo.

I dettagli delle modifiche al programma di circolazione dei treni possono essere consultati nelle stazioni o sui canali delle imprese ferroviarie. I passeggeri sono invitati a verificare i propri programmi di viaggio prima di partire e a pianificare il proprio viaggio in anticipo, considerando queste interruzioni.

Come funzionano i treni da Milano per Domodossola/Arona e il Lago Maggiore

➢ I treni “RE” e “R” della relazione Milano – Arona/Domodossola e viceversa, circolano tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Busto Arsizio. Nella tratta

Domodossola/Arona – Somma Lombardo i treni modificano la numerazione, subiscono un anticipo orario in partenza da Domodossola di circa 35’ e da Somma L. un posticipo orario di circa 35’ al fine di garantire una continuità di viaggio con i servizi autobus sostitutivi predisposti tra le stazioni di Arona/Somma Lombardo e Busto Arsizio.

I treni circolano, ma ci sono ampie modifiche, quindi conviene guardare nel dettaglio l’avviso diramato da Trenord, qui.

Come funzionano le diverse linee da Varese, Porto Ceresio, Luino

➢ I treni “RE” della relazione Milano Porta Garibaldi – Varese – Porto Ceresio e viceversa, circolano tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Busto Arsizio. Nella tratta Albizzate – Porto Ceresio i treni modificano la numerazione ed effettuano anche le fermate straordinarie di Castronno e Gazzada Schianno M., al fine di garantire una continuità di viaggio con i servizi autobus sostitutivi predisposti tra le stazioni di Busto Arsizio e Albizzate. Si ricorda che tra Busto Arsizio e Milano i Clienti possono utilizzare anche i treni della linea “S5”

➢ I treni “S5” della relazione Treviglio – Milano – Varese e viceversa, circolano tra le stazioni di Treviglio e Parabiago/Busto Arsizio e sono sostituiti con bus nella tratta Busto Arsizio–Gallarate/Albizzate/Varese. Tra Albizzate e Varese i Clienti possono utilizzare i treni “RE” della linea Porto Ceresio – Varese – Milano che circolano con una nuova numerazione .

➢ I treni “S50” della relazione Malpensa – Bellinzona/Biasca/Airolo e viceversa, circolano tra le stazioni di Airolo/Biasca/Bellinzona e Varese e sono sostituiti con bus nella tratta

Malpensa – Varese con fermata intermedia solo a Gallarate.

➢ I treni “R” della relazione Milano Porta Garibaldi/Gallarate – Luino ed “S30” della relazione Gallarate – Luino – Cadenazzo/Bellinzona e viceversa, circolano tra le stazioni di

Bellinzona/Cadenazzo/Luino e Ternate-Varano B. e sono sostituiti con bus tra Busto Arsizio/Gallarate e Ternate. Si ricorda ai Clienti in partenza/arrivo da/a Luino che, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Luino e Pino T., proseguono il viaggio su un altro convoglio (come già comunicato con precedente avviso, relativo all’introduzione dell’orario invernale dall’11 dicembre 2022).

A cosa servono i lavori

I lavori sono previsti da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) e prevedono l’adeguamento dei binari a 750 metri di lunghezza per il traffico merci. Questi miglioramenti permetteranno una maggiore efficienza e sicurezza del sistema ferroviario, contribuendo a rendere i viaggi più veloci ed affidabili anche per i passeggeri (il traffico merci interessa le linee di Domodossola e Luino, parte degli assi cargo del Sempione-Lotschberg e del Gottardo.

Sono due assi che sono stati fortemente potenziati dalla Confederazione Elvetica nell’ambito del progetto Alptransit, per il trasferimento di merci dalle autostrade alle ferrovie.