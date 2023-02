Una gara di cybersecurity, così il luinese Aldo Razzino recluta giovani talenti della sicurezza informatica

Sono aperte le iscrizioni al CyberHack 2023 con le sue challenge di Cybersecurity rivolte ai giovani talenti per scalare la classifica e mettersi in mostra per opportunità di lavoro

Ad organizzarla è la società Open Data Playground, innovativa piattaforma di hackathon e data challenge, annuncia CyberHack 2023, l’innovativo Hackathon nazionale che annovera tra gli organizzatori Hack The Box, BCyber e Open Search Net, e sponsorizzato da PWC Italy, Nexi Payments e altre tra le più importanti aziende nazionali.

Il fondatore e Ceo è il luinese Aldo Razzino, startupper che vive tra Londra e il Varesotto, specializzato nell’ambito del recruitment: «Servono nuove forme di engagement di fronte a risorse umane più analitiche e orientate alla competizione rispetto al passato. In sostanza si gareggia nel campo della cyber security (attacco e difesa) per mettersi in mostra e poter entrare a far parte di aziende che sono gli sponsor principali di questo hackathon. I vincitori del contest potranno così entrare in contatto con loro per valutare eventuali offerte di lavoro».

L’hackathon si terrà l’11 marzo 2023 online su Hack The Box e avrà la durata di 24 ore. Grazie all’esperienza dei partner coinvolti, l’hackathon sarà focalizzato sul proporre una serie di sfide in modalità Capture The Flag che copriranno i principali ambiti della Cybersecurity Offensiva.

La partecipazione dei giovani talenti è completamente gratuita. Le pre-iscrizioni sono già partite qui (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cyberhack-2023-495019997137) e si chiuderanno l’11 Marzo alle 8.59.

Data la crescente importanza del tema e la necessità delle aziende di ingaggiare e trovare i talenti del futuro in ambito cyber, la competizione è rivolta a universitari/e e diplomati/e degli atenei italiani, per permettergli di testare le proprie abilità e acquisire nuove conoscenze. Non c’è modo migliore della gamification e una simulazione di sfide reali per affrontare una tematica così complessa, e allo stesso tempo stimolante.

L’hackathon durerà 24 ore e coinvolgerà i partecipanti su gare in modalità Capture The Flag che verteranno sui seguenti temi:

– Applicazioni Web: il tema delle vulnerabilità web è un must

– Reti e infrastruttura: le vulnerabilità infrastrutturali sono un pilastro fondamentale quando si parla di hackathon sulla cybersecurity

– OSINT: nella challenge open source intelligence ci occuperemo proprio di investigazione delle informazioni sul web

Cosa sono le gare Capture the Flag? Sono una simulazione di hacking dove i partecipanti cercano vulnerabilità in sistemi e software al fine di sfruttarle e di collezionare le varie flag nascoste sul sistema bersaglio. Sono previsti premi in denaro per i vincitori oltre che gadget messi in palio dagli sponsor.

Aldo Razzino, CEO di Open Data Playground, spiega: «I ragazzi escono delle università spesso con poca esperienza su problemi di business e tecnologici reali. È fondamentale ingaggiare i futuri dipendenti in maniera innovativa, sfruttando tecniche di gamification e facendo fare loro esperienza reale. Gli hackathon rispondono a questa

esigenza e premiano veramente le competenze migliori».

«Le minacce di Cyber Security crescono vertiginosamente in quantità e severità imponendosi oramai la ribalta dei mass media. I giovani talenti sono la risorsa primaria per fronteggiare le sfide che ci attendono nei prossimi anni e purtroppo si stima manchino più di 100.000 all’appello. Il CyberHack mira a individuarli e coinvolgerli per aiutare a colmare questo divario» – aggiunge Roberto Chieppa, Founder & CEO di BCyber.

Hack The Box è un grande hacking playground e comunità di infosec di oltre 1,7 milioni di membri che imparano, hackerano, giocano, scambiano idee e metodologie. BCyber, società italo-svizzera che fornisce soluzioni di sicurezza per proteggere gli ambienti IT e OT dei clienti dalle minacce informatiche, fisiche e cyberfisiche.

Open Search Net, con sede a Londra, è la prima boutique di recruiting specializzata in profili STEM italiani identificati a livello globale.