I genitori dell’asilo di Caldana chiedono un consiglio comunale aperto

I genitori dell’asilo Visconti di Caldana, a rischio chiusura, scrivono una lettera aperta per chiedere un consiglio comunale ad hoc per discutere della questione: la formula della seduta che chiedono è quella dell’assemblea pubblica aperta per consentire il dibattito.

«Con la presente siamo formalmente a chiarire posizione dei genitori dei bambini frequentanti

la scuola dell’infanzia A.M. Visconti. Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza di una lettera inviata dal Comune di Cocquio Trevisago alla fondazione scuola dell’infanzia Tagliabó per un invito ad una riunione con preghiera di informare i genitori da parte della fondazione stessa», spiegano nella lettera i genitori.

«I genitori si sono immediatamente prodigati ed hanno formalmente chiesto alla fondazione (e

quindi al suo presidente) di chiedere al Sindaco del Comune di Cocquio Trevisago un consiglio

comunale aperto e con diritto di parola del pubblico così come era già stato richiesto in data 31 gennaio c.a. allo stesso sindaco che purtroppo, ad oggi, non ha ancora risposto», concludono i genitori dell’asilo A.M. Visconti di Caldana.