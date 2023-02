Incendio su due tetti, Vigili del Fuoco in azione a Vergiate e Vedano Olona

I vigili del fuoco sono impegnati in due interventi per incendi sul tetto di abitazioni: uno nella via Uguaglianza a Vergiate (foto sopra) e un altro in via Sciesa a Vedano Olona. Entrambi sono scoppiati nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio.

Le squadre sono sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.