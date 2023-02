La Pro Patria ospita il Vicenza: obiettivo terza vittoria in fila e sorpasso in classifica

Non c’è due senza tre, un vecchio modo di dire che corrisponde all’augurio della Pro Patria in vista di domani, domenica 5 febbraio, ore 14:30, nella sfida casalinga con il Vicenza.

I tigrotti di Busto Arsizio tornano infatti nelle mura amiche dello Stadio Speroni dopo le due vittorie consecutive in trasferta prima a Meda contro il Renate e poi a Vercelli nel “derby delle Pro”. Un modo di dire che, tuttavia, quest’anno i tigrotti bianco-blu sono riusciti solo a dicembre a portare a termine, anche perché incasellare una striscia di 9 punti consecutivi in un girone equilibrato come quello del nord Italia è qualcosa di titanico, come testimoniato dal fatto che in un fazzoletto di appena sei punti si ritrovino le prime sette squadre della classifica.

Non c’è due senza tre è ciò che, invece, proprio il Vicenza vuole evitare ad ogni costo. I veneti “del Lane Rossi“, una delle squadre di Provincia più famose nella storia del calcio italiano, vuole evitare dopo le due sconfitte consecutive, rimediate entrambe per 2 a 1 contro due compagini piemontesi, il Novara e la Juventus Next Gen. Le ultime due battute d’arresto hanno rallentato la (rin)corsa biancorossa verso il ritorno diretto in Serie B, scalata partita a rilento e con qualche malumore in casa “Lane” che ha portato a novembre all’esonero di Baldini e alla chiamata in panchina di Francesco Modesto, per la prima volta proprio in questi giorni immeritatamente messo in discussione dalla piazza più esigente del Girone A.

VARGAS: “VICENZA SQUADRA CHE PUNTA A VINCERE IL CAMPIONATO”

L’insieme di questi non trascurabili fattori psicologici – senza calcolare che un “1” della schedina significherebbe il sorpasso dei bustocchi in classifica – rappresentano sorta di “tassa” che aggiunge ulteriore difficoltà per la Pro Patria al già non semplice compito sulla carta, ovvero affrontare una delle squadre più attrezzate per la rosa a disposizione, che all’andata fu in grado di agguantare la Pro passata in vantaggio grazie al destro di Perotti: «Ci aspetta una partita fortissima, contro una squadra creata per vincere il campionato – commenta l’allenatore dei tigrotti Jorge Vargas alla vigilia della terza partita degli ultimi sette giorni-. Abbiamo recuperato le energie giuste per affrontare un avversario di valore. Siamo tranquilli, fisicamente stiamo bene e per questo penso che domani i ragazzi faranno benissimo».

«Quando le partite sono così ravvicinate servono energie fresche – sottolinea -. Siamo contenti della gestione dei calciatori in campo: non è stato facile fare risultato a Vercelli. Noi siamo una squadra forte quando siamo molto concentrati. I ragazzi sono ancora giovani e ancora devono crescere tantissimo nella gestione di alcune situazioni e dinamiche del campionato, dove dietro l’angolo si nasconde sempre un pericolo: se sono concentrati però il pericolo si può superare senza problemi, perché sono calciatori preparati per poter fare molto bene».

«Se le sconfitte del Vicenza possono in qualche modo influenzare il nostro modo di scendere in campo? – conclude Vargas -. No, ne ho parlato con la squadra: quando si affrontano squadre con il curriculum che ha il Vicenza bisogna invece essere consapevoli che ogni settimana possono “cambiare squadre” perché hanno una rosa molto importante. Non pensiamo a quello che hanno fatto prima ma pensiamo che sia una squadra tostissima che pensa e propone di vincere il campionato. Siamo contenti di poterci misurare, servirà per capire quale è il nostro livello a livello fisico e mentale. Tutte le partite sono test importanti, non c’è un girone così equilibrato come questo. È una partita che vorrei giocare pure io: per i ragazzi sarà bellissimo».

DIRETTAVN

La partita di domani sarà raccontata azione per azione su VareseNews

INFERMERIA E DIFFIDE IN VIA CA’ BIANCA

Indisponibili: Chakir, Fietta, Ghioldi, Nicco, Parker, Rossi.

Diffidati: Bertoni, Gavioli, Perotti, Saporetti, Vaghi.

CLASSIFICA

Pordenone 45 – (playoff) Feralpisalò 43, Pro Sesto 43; Lecco 42; Vicenza 41; PRO PATRIA 39, Renate 39; Novara 37; Arzignano 35; Padova 34 -; Juventus NG 34; Pro Vercelli 33; AlbinoLeffe 31; Trento 30, Mantova 30 -; (playout) Virtus Verona 28; Sangiuliano 27, Pergolettese 26; Piacenza 23 -; Triestina 19.

ARBITRI

Sarà Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco ad arbitrare Pro Patria – Vicenza, in programma domenica 5 Febbraio alle ore 14.30 allo Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio.

A completare la terna, gli assistenti Costin Del Santo Spataru della Sezione di Siena e Fabio Catani della Sezione di Fermo. Quarto Ufficiale Giorgio Bozzetto della Sezione di Bergamo.