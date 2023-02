Calcio, Serie C: Pro Patria – Vicenza in diretta

Domenica 5 febbraio, ore 14:30, torna in campo allo Stadio “Carlo Speroni” la Pro Patria dopo il “doppio colpo” in trasferta, che ha portato sei punti nell’arco di tre giorni grazie alle vittorie di Meda (Renate) e di Vercelli (Pro Vercelli), due campi storicamente ostili ai tigrotti di Busto Arsizio. Nella giornata valida per il ventiseisimo turno del Girone A di Serie C i biancoblù ospitano il “Lane” Vicenza, squadra avanti di appena due punti in classifica e reduce dalla doppia sconfitta per 2 a 1 contro le piemontesi Juventus e Novara. All’andata il match del Menti finì 1-1, con il primo gol tra i professionisti di Perotti.

Seguite con noi il racconto della partita azione per azione: Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓)