La Pro Patria sogna ma tiene il profilo basso: “Battere la Pergolettese per conquistare la salvezza”

Se a Busto Arsizio, in zona di Via Ca’ Bianca, c’è senza dubbio qualche tifoso bianco-blu munito di calendario delle restanti undici partiti di Serie C per calcolare eventuali tabelle e sognare in grande, la Pro Patria continua a predicare calma: passo dopo passo, questa la strategoa per evitare di perdere la rotta “sul lungo”.

D’altronde è stato questo uno degli ingredienti dell’ottima stagione bustocca nel corso di un campionato molto equilibrato, la cui quota salvezza diretta è ancora, relativamente, lontana (circa 20 punti sui 33 a disposizione, matematicamente parlando) anche per le squadre di vertice come la Pro Patria, sesta a quattro lunghezze dalla coppia capolista formata da FeralpiSalò e Pro Sesto.

Una realtà più pragmaticamente bisognosa di punti salvezza è invece la Pergolettese, che domani, sabato 18 febbraio, ore 17:30, partirà in direzione dello stadio Carlo Speroni per replicare il bottino della gara d’andata, quando, in occasione di un turno infrasettimanale, i “Canarini giallo-blu” misero a segno tre gol nella porta di Mangano, come i punti conquistati al Voltini.

Nonostante l’esonero di Fabbro a metà settembre, sotto al gestione del subentrato Villa la stagione della “Pergo” è rimasta comunque traballante, fatta di diversi alti e bassi, proprio come la posizione in classifica, terzultima, davanti solo a Piacenza e Triestina, uniche squadre sotto la quota dei trenta punti. Due le vittorie per i cremaschi in questo 2023, seppur di prestigio, contro Padova e Lecco, tre le sconfitte e due i pareggi: 8 i punti nel nuovo anno, 3 in meno di quelli bustocchi tuttavia impegnati in un calendario più complicato, almeno sulla carta.

VARGAS: “PERGOLETTESE SQUADRA FORTE E IN SALUTE”

«La squadra sa che quella di domani sarà un partita difficile, aspettiamo una squadra in salute e molto forte, i nostri ragazzi hanno recuperato le energie durante la settimana per fare una buona gara anche se sarà più difficile dell’andata» così alla vigilia della partita l’allenatore dei tigrotti, mister Jorge Vargas, che domani si troverà davanti a uno speculare 3-5-2.

«Sicuramente non mancheranno le motivazioni, quelle non possono mai mancare se si vuole fare qualcosa di particolare, soprattutto se ci sono in palio tre punti importanti per la classifica – continua -. Al momento non siamo ancora matematicamente salvi, mancano ancora 10 partite alla fine del girone di ritorno ma noi pensiamo gara dopo gara per fare qualcosa di importante. All’andata abbiamo sbagliato, non eravamo pronti mentalmente. In quella partita infrasettimanale tanta è stata anche una mia responsabilità: ho fatto un turn over importante, sbagliando la squadra (la formazione) che doveva giocare».

INFERMERIA: DIFESA ALL’OSSO

Con Lombardoni ai box e Sportelli e Vaghi squalificati, sono solo tre gli uomini a disposizione in difesa per Vargas, uno per posizione: Boffelli – che agirà centrale – Molinari – che sarà spostato a sinistra – e Sportelli, sulla destra. Il bicchiere mezzo pieno che arriva dall’infermeria vede invece il ritorno di Fietta e Brignoli a contendersi il ruolo da titolare con un Bertoni in netta crescita.

«I ragazzi sono stati bravi a rendersi a sempre a disposizione, così come a capire la situazione e il momento della stagione – commenta Vargas -. Hanno saputo approfittare per coprire ruoli in cui magari non sono abituati a giocare. Questo vuol dire che hanno una cultura calcistica sopra la media: non è semplice, in un campionato così difficile, cambiare ruolo a certi giocatori e farli rendere così bene».

«Le prestazioni in crescendo di Bertoni? – risponde – Schiero sempre chi è in forma e sta meglio. Ad inizio stagione ha avuto qualche problema fisico ed è rimasto in panchina ma per la Pro Patria è molto importante. Chi ha giocato in sue assenza ha senza dubbio fatto un percorso importante in quel ruolo, come Brignoli all’inizio del campionato, o Fietta. Giocatori totalmente diversi, adesso Bertoni sta bene fisicamente, io faccio giocare chi sta meglio per la squadra, non per me, né per il pubblico. Proprio Fietta e Brignoli rientrano a disposizione, mentre per Castelli preferiamo qualche giorno in più per evitare ricadute. In certi ruoli abbiamo poche alternative».

CLASSIFICA

Feralpisalò e Pro Sesto 47; – (playout )Pordenone 46, Lecco 45, Vicenza 44, PRO PATRIA 43, Renate 39, Juventus NG e Arzignano 38, Novara 37 -; Pro Vercelli e Padova 35, AlbinoLeffe e Trento 34, Virtus Verona 32 -; (playout) Sangiuliano City e Mantova 31; Pergolettese 30, Piacenza 23 -; Tristina 22.

ARBITRI

Sarà Erminio Cerbasi della Sezione di Arezzo ad arbitrare Pro Patria – Pergolettese, in programma sabato 18 Febbraio alle ore 17.30 allo Stadio “C. Speroni”

A completare la terna, gli assistenti Francesco Piccichè della Sezione di Trapani e Vincenzo Andreano della Sezione di Foggia. Quarto Ufficiale Giorgio D’Agnillo della Sezione di Vasto.

DIRETTAVN