La segnalazione di un lettore: non è giusto occupare gli stalli riservati a persone con disabilità

La lettera al direttore di un cittadino residente in provincia di Varese, che chiede di rimanere anonimo e che segnala una problematica rilevata in un parcheggio nei pressi dell’ospedale di Circolo di Varese.

Vi contatto per segnalare una situazione che si ripete quotidianamente negli stalli adibiti al parcheggio riservati a persone con disabilità adiacenti al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

So che vi è un intero parcheggio dedicato per i titolari di CUDE, ma non trovo corretto l’atteggiamento e il menefreghismo di certe persone. Da tanto tempo frequento quell’ospedale e ho sempre notato queste scorrettezze. Questa mattina ho fatto delle foto, su 8 stalli 4 erano occupati in modo non corretto, senza il tagliando di autorizzazione.

Chiedo di sensibilizzare i cittadini su questo tema.