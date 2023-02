La E-work Busto Arsizio ospita Vallefoglia per tenere il passo

Domenica 12 febbraio alle ore 17.00 si accendono le luci della e-work Arena sulla sfida tra le padrone di casa della Uyba e le marchigiane della Megabox Savio Vallefoglia, match importante per Olivotto e compagne che hanno bisogno di tornare a vincere e conquistare tre punti d’oro per la classifica.

Le Farfalle, rientrate mercoledì da Istanbul (dove non hanno giocato a causa della sospensione degli eventi sportivi per il terremoto), hanno lavorato da subito per preparare il match contro la formazione di coach Mafrici, che potrà contare su una formazione rinforzata dagli arrivi di gennaio. Dal “mercato di riparazione” sono infatti arrivati l’opposto americano, nonché campionessa olimpica Andrea Drews, la centrale Eleonora Furlan e la palleggiatrice spagnole Raquel Làzaro Castellanos.

Attualmente le marchigiane sono al decimo posto in classifica, a solo un punto di distanza dalla formazione del Bisonte Firenze e a -2 proprio dalle biancorosse e tenteranno quindi il colpaccio, per scalare la classifica. Con il rischio per Busto di scivolare addirittura al decimo posto in caso di sconfitta e contemporanea vittoria delle fiorentine contro Chieri.

Nessun problema di formazione per il team bustocco, che dovrebbe dunque presentarsi davanti ai suoi tifosi dunque con l’usuale 6+1. All’andata finì 3-0 per la formazione delle ex Vittoria Piani, Valeria Papa e Beatrice Berti.

A presentare la partita, la giovane Loveth Omoruyi: “Vogliamo continuare a fare punti in campionato per non perdere il treno che porta ai play-off: sappiamo che Vallefoglia è appena dietro di noi, per cui questa partita è, insieme a quella di domenica prossima con Bergamo, di vitale importanza. All’andata la sconfitta per noi era stata pesante e anche per questo la voglia di rigiocare con Vallefoglia è tanta: vero che la Megabox si è rinforzata a gennaio ed ora è davvero una squadra di alto livello, ma anche noi abbiamo visto che possiamo giocare bene e alla pari anche con le prime della classe: non sottovalutiamo l’impegno e aggrediamo da subito”.

E-Work Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso, 2° Gaviraghi.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: 1 Piani, 3 Furlan, 5 Drews, 6 D’Odorico, 7 Sirressi (L), 8 Aleksic, 9 Papa, 11 Mancini, 12 Hancock, 13 Barbero (L), 14 Berti, 15 Kosheleva, 22 Lazàro. All. Mafrici, 2° Simone.

Programma della quinta giornata di ritorno

Cbf Balducci Hr Macerata-Vero Volley Milano

Volley Bergamo 1991-Igor Gorgonzola Novara

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cuneo Granda S. Bernardo

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Trasportipesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo

Classifica: Prosecco Prosecco Doc Imoco Conegliano 46 (16 – 1); Savino Del Bene Scandicci 42 (13 – 4); Vero Volley Milano 39 (13 – 4); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 8); Volley Bergamo 1991 25 (8 – 9); E-Work Busto Arsizio 22 (7 – 10); Il Bisonte Firenze 21 (7 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 10); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 11); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 14); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 15); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 15).