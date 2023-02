Maschere di natura con la Lipu alla Palude Brabbia

Per preparasi al carnevale la Lipu invita i bambini alla Palude Brabbia

MASCHERE di NATURA

Sabato 18 febbraio h. 14.30

Laboratorio creativo per bambini!

Dopo un piccolo giro in Oasi per raccogliere le, foglie e ciò che la Natura ci offre, si va in un luogo al coperto dove daremo libero sfogo alla creatività!

Pennelli, pennarelli e colla alla mano andremo a creare insieme maschere per Carnevale a tema “Natura”.

E’ obbligatoria la prenotazione sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Il ritrovo è presso il centro visite in via patrioti 22 a Inarzo – Riserva Naturale Palude Brabbia

Mail: oasi.brabbia@lipu.it Facebook: palude brabbia oasi lipu