“On my Mind” è il nuovo singolo del Dj castiglionese Divinluks

Ma l’amore vero esiste? E se così fosse, è possibile trovarlo durante una serata in discoteca?

Il 27 gennaio il dj/producer castiglionese Luca Visentin, in arte Divinluks ha rilasciato il suo nuovo singolo dal titolo “On my Mind”: un brano dalle sonorità clubbing tech e deep house che racconta di un giovane in cerca del vero amore, un amore che sembra aver trovato durante una serata in discoteca.

Firmato con la WOW Land records e disponibile su Spotify – iTunes – Music – Amazon Music, il brano si presenta con una copertina inedita, resa disponibile come NFT visibile su Instagram e collezionabile su Opensea.

«La base strumentale del nuovo inedito ci riporta a un clima di apertura di una discoteca mentre il testo, come si può leggere, è una vera e propria dedica alla persona che in quel momento in pista ti sta prendendo più di tutte le altre intorno – racconta l’artista -. Quando questa chimica accade mi piace pensare che il testo rispecchi il pensiero e le emozioni che molti provano ma che con difficoltà esprimono. Un brano come questo può facilitare l’approccio».

La produzione dell’inedito è stata ispirata dai Connazionali MEDUZA e dall’inglese James Hype e attualmente ha già raggiunto le 7000 stream «ma l’obiettivo è puntare più in alto. Ad ogni modo ringrazio tutte le persone che lo stanno ascoltando – aggiunge Divinluks -. Una citazione speciale è però dovuta a Roger Mantovani, voce ufficiale per lo spot audio video realizzato».

La presenza della voce nello spot del nuovo progetto di Divinluks – che in parte verrà presentato durante l’attesissimo evento universitario delle provincie di Varese e Como – nasce da una articolata collaborazione artistica proprio con Roger Mantovani «Roger è un’artista estremamente versatile che nel corso della sua carriera ha alternato la conduzione radiofonica in numerosi network italiani con la recitazione, il doppiaggio con l’entertainment e lo speakeraggio pubblicitario con la regia di spettacoli – spiega l’artista castiglionese -. La sua voce, molto camaleontica, è famigliare a tutti per i programmi radio e migliaia di spot. Da molti anni, ad esempio, è una delle voci ufficiali del gruppo Mediaset ascoltabile su tutte le reti del biscione. Il suo motto? “never OFF always ON”».