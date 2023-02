Ordine degli ingegneri di Varese: avviso pubblico per operatori del settore sanitario

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI INERENTE LA CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICHE, FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE, IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE, IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE E DEI LORO FAMILIARI – ANNO 2023

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese intende verificare la disponibilità di soggetti esercenti attività di erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche, diagnostiche, fisioterapiche e riabilitative, in regime di libera professione, a proporre convenzione per gli iscritti all’Ordine stesso e per le famiglie di questi, finalizzata ad ottenere sconti sulle prestazioni medesime ed eventuali miglioramenti sulle tempistiche di attesa per l’erogazione delle stesse.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 15.02.2023.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.ordineingegneri.varese.it.