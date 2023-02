Porto Ceresio dice addio a Salvatore Ferrara, custode dei ricordi del paese

Grande cordoglio a Porto Ceresio e in tutta la Valceresio per la scomparsa di Salvatore Ferrara, che si è spento oggi all’età di 77 anni.

Siciliano di origine ma da tanti anni residente a Porto Ceresio, Salvatore Ferrara era un uomo mite e affabile, sempre generoso e disponibile nelle attività del paese a siuporto delle associazioni e dell’amministrazione comunale.

Il suo amore per Porto Ceresio lo aveva portato a raccogliere negli anni tanti oggetti e ricordi, veri e propri tesori della memoria che aveva organizzato in un piccolo museo intitolato “Ricordi di un tempo” a cui dedicava tempo e passione.

A ricordare Salvatore tantissimi citadaini e anche il sindaco Marco Prestifilippo, che gli ha dedicato parole affettuose: “A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa del nostro caro Salvatore Ferrara.

Cittadino esemplare, da sempre impegnato nel volontariato, Salvatore è stato un punto di riferimento per la cultura a Porto Ceresio e lascia un’impronta indelebile nella memoria storica della nostra Comunità. Un uomo che ha vissuto sempre con passione e dedizione ogni momento della sua esistenza per salvaguardare, fattivamente la storia locale. Ha pubblicato un libro su Porto Ceresio nel 1998 raccogliendo molti apprezzamenti dalla cittadinanza ed è stato premiato con la benemerenza del “Cigno d’Oro”. Ha coordinato generosamente per lunghi anni le esposizioni di centinaia e centinaia di artisti della provincia varesina, curando personalmente le nostre storiche. Ha fondato il museo “Piccolo museo ricordi di un tempo” che racchiude con passione il passato del nostro paese. Ricordo con grande affetto il suo modo di porsi umile, la disponibilità ad esserci, a prescindere da tutto. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo».

I funerali si svolgeranno martedì 7 febbraio nella chiesa parrocchiale di Porto Ceresio.