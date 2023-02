Quattro candidati per quattro aspiranti presidenti: confronto elettorale ad Azzate

Serata dedicata alle ormai imminenti elezioni regionali ad Azzate: giovedì 9 febbraio dalle ore 21 la Sala Consiliare del Comune (via Castellani 1) ospita un confronto elettorale che avrà per protagonisti quattro candidati al Consiglio Regionale, ognuno dei quali in rappresentanza di uno degli aspiranti presidenti.

Intervistati dal direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, interverranno infatti Samuele Astuti (che sostiene Pierfrancesco Majorino), Cristina Galimberti (schierata con Attilio Fontana), Giuseppe Musolino (a favore di Mara Ghidorzi) e Stefano Sist (a fianco di Letizia Moratti).

Il confronto pubblico, organizzato dal Comune di Azzate, rappresenta un’opportunità per la cittadinanza di conoscere meglio sia i candidati locali sia quelli in corsa per diventare presidente, ma anche le loro posizioni sui temi importanti per la regione.