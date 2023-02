Quattro giorni “da pro” in Spagna per gli juniores della Bustese Olonia

Nel ciclismo moderno le squadre professionistiche non si limitano alla propria attività agonistica ma in genere collaborano anche con realtà giovanili e locali sia nelle categorie che portano poi ai “pro”, sia in quelle inferiori così da creare una “base” di corridori utile anche per il futuro.

Galleria fotografica I ragazzi della Bustese Olonia in stage con l’Under 23 della Eolo Kometa 4 di 6

Una situazione che vale anche per la Eolo-Kometa che accanto al team di categoria Professional ha alle spalle le formazioni Under 23 e Juniores affiliate in Spagna grazie alla fiorente attività della Fundacion Contador, che fa capo all’ex campione Alberto e al fratello Fran. La Eolo però, per la sua storia, ha radici sia nella penisola iberica sia in Italia: per questo alla squadra principale è collegata anche una storica realtà giovanile del Varesotto, la Bustese Olonia di Busto Arsizio che ha oltre un secolo di vita alle spalle.

In questi giorni quattro corridori juniores della Bustese Olonia hanno avuto l’occasione di svolgere uno stage di allenamento in Spagna, con base a Oliva nei pressi di Valencia, sulle stesse strade utilizzate da molti club professionistici per i ritiri invernali. Il gruppo varesotto era formato da Riccardo Archetti, Santiago Basso, Giovanni Bisoni e Filippo Turconi che hanno avuto l’occasione di pedalare insieme sia ai coetanei juniores sia ai ragazzi della U23 della Eolo-Kometa.

«Per i nostri ragazzi è stata un’esperienza speciale – spiega Marco Della Vedova, ex professionista e oggi ds della Bustese Olonia – perché per quattro giorni hanno vissuto per la prima volta all’interno di una struttura simile a quella dei professionisti. L’albergo a disposizione, i meccanici, i massaggiatori: contesti che non si trovano ovviamente nelle categorie giovanili. Ci sono stati allenamenti di gruppo con i coetanei spagnoli, uno anche con gli under 23 oltre a un incontro per parlare di alimentazione e attività sportiva». Lo stage ha coinvolto solo una parte della compagine juniores bustese: «In tutto abbiamo 12 corridori tutti provenienti da Varesotto, Alto Milanese e sponda piemontese del Lago Maggiore e l’idea è quella di dare a ciascuno, a rotazione, questo tipo di opportunità. Ci piacerebbe anche ricambiare, ospitando qualche ragazzo del team spagnolo magari in occasione di qualche corsa. Il “motore” dell’iniziativa è stato Ivan Basso e noi l’abbiamo sposata al 100%». La squadra intanto è vicina all’esordio stagionale, una corsa in linea il 5 marzo a Volta Mantovana e la partecipazione il 6 alla cronometro (con uno-due atleti) sul percorso della tappa della Tirreno-Adriatico.

«Ritengo che sia una bella occasione per ragazzi di questa età – spiega Ivan Basso dal Costa Rica (dove ha partecipato alla gran fondo che porta il nome di Andrey Amador, forte corridore locale ora in forza alla EF) – Lo stage in Spagna premette ai ragazzi di fare una esperienza internazionale ed è solo l’inizio di una collaborazione che andrà avanti per molto tempo». Sulla maglia della Bustese Olonia tra l’altro c’è anche il marchio del Chiaravalli Group, azienda di Cavaria con Premezzo che è tra i sostenitori anche a livello senior della Eolo-Kometa.