“Ragazzi fatevi avanti, SOS Valbossa ha bisogno di voi”

Mancano ormai pochi giorni per scegliere di aiutare il prossimo e, perché no, per dare una svolta al proprio percorso professionale. Scade il 10 febbraio il bando per la selezione di volontari per il servizio civile.

SOS Valbossa sta ancora cercando giovani tra i 18 e i 28 anni disposti a prestare la loro opera per 12 mesi, 25 ore alla settimana.

«Ci teniamo a spiegare ai ragazzi che per un anno saranno di aiuto agli altri, un aiuto diretto e concreto – spiega la presidente Maria Cristina Crosta -. Ma è anche un’occasione per fare formazione sul campo e guadagnare qualcosa: quasi 450 euro al mese per lavorare poche ore al giorno e nel frattempo studiare o seguire le proprie passioni. È importante per noi avere giovani che si uniscano al nostro gruppo di 72 volontari e 12 dipendenti».

L’attività dell’SOS Valbossa è intensa come dimostrano i numeri: nel 2022 le uscite di emergenza sono state 3039, 75 mila i chilometri percorsi, 70 servizi sportivi, 476 il numero delle ambulanze prenotate. La nuova sede, in via 2 giugno, a Vegonno è moderna e super attrezzata, pronta a soddisfare le esigenze della collettività.

«Oltre agli interventi di emergenza-urgenza, accompagniamo le persone in ospedale o le riportiamo a casa quando vengono dimesse – spiega ancora Crosta – Siamo molto attivi anche nella formazione dei volontari. Ora cerchiamo nuovi tesserati e sostenitori. Il tesseramento 2023 ha un costo di 30 euro e assicura al titolare e ai suoi familiari un servizio prenotabile con anticipo di almeno tre giorni nel limite dei 50 chilometri: le nuove tessere e i rinnovi si possono chiedere fino al 31 marzo».