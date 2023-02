Ripartono le escursioni di “Lombardia Coop to Coop”, da Malnate a Como

Il primo appuntamento del 2023 con le camminate nel verde di “Lombardia Coop to Coop”, l’iniziativa di Coop Lombardia, sarà il prossimo sabato 18 marzo.

Il ritrovo è fissato per le ore 8:00 al supermercato Coop di Malnate, in via Marconi, con caffè offerto dal Comitato Soci Coop di Varese/Malnate

A seguire la partenza per il percorso di circa 20 km fino ad raggiungere a Como Rebbio. L’arrivo è previsto per le ore 13:00 circa alla Coop di via Cecilio a Como, dove verrà servito un rinfresco offerto dal Comitato Soci Coop di Como/Albate.

L’Iscrizione è obbligatoria a fini assicurativi ed è possibile effettuarla presso i punti vendita Coop Varese, Malnate, Como e Albate. La quota di partecipazione è gratuita per i soci Coop, € 5.00 per i non soci.

Ogni iscritto dovrà provvedere autonomamente a raggiungere il luogo di partenza e gestire il proprio rientro dal punto di arrivo.

In caso di pioggia ‘escursione sarà rimandata a sabato 1 aprile 2023 con le stesse modalità

Prenotazioni e info scrivere a: soci.comoalbate@partecipacoop.org