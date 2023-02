Riscoprire Pinocchio nelle letture animate alla Libreria degli asinelli di Varese

I sabati delle meraviglie alla Libreria degli asinelli propongono ai bambini e alle loro famiglie, in queste ultime settimane d’inverno, un racconto speciale: Pinocchio di Collodi, da ascoltare scoprire e riscoprire grazie alla lettura animata di testi originali, in quattro puntate.

A partire dall’11 febbraio e poi nel mese di marzo a sabati alterni, alle ore 11, la storia di Pinocchio sarà letta e interpretata da Laura Branchini, dagli Asinelli e da altre voci amiche!

Per riscoprire un personaggio cocciuto “come un asino”, tosto come un ciocco di legno, avventuroso, piccolo, arguto, capace di trasformarsi, morire e rinascere senza mai perdere la sua libertà.

La selezione dei testi – nella loro versione originale- sarà bilanciata per un ascolto leggero e fresco, con un’interpretazione coinvolgente anche per i bambini più piccini.

La partecipazione è gratuita e non serve prenotare, ma è raccomandata la puntualità.

Pinocchio sarà letto nelle mattinate di sabato alle ore 11 dei giorni 11 e 25 febbraio, 11 e 25 marzo.