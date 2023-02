Scontro diretto in casa della Real Calepina, il Varese non può sbagliare

Due pareggi filati senza reti per il Città di Varese, che in un momento di emergenza ha saputo stringere i denti e muovere dei passettini importanti. Risultati che hanno dato morale all’ambiente, ma ancora troppo poco per poter risalire la classifica e per tentare di uscire dalla zona playout, lontana ancora 8 lunghezze. Domenica 5 febbraio (ore 14.30) i biancorossi saranno attesi allo stadio “Libico” di Grumello del Monte per un’importante sfida salvezza contro la Real Calepina, che in classifica è davanti di 3 punti. C’è tanta sete di riscatto per Monticone e compagni, anche in riferimento alla gara di andata, persa 2-0 al “Franco Ossola” e che costò la panchina a Gianluca Porro.

Continua intanto l’andirivieni dall’infermeria, che in settimana ha visto fermarsi nuovamente Gianluca Piccoli mentre sono da valutare le condizioni della coscia di Giovanni Foschiani, che ha subito una botta contro la Casatese ed è in forse. In difesa si accolgono a braccia aperte i rientri di capitan Mattia Monticone – che ha scontato il turno di squalifica – e di Gianluca Parpinel, guarito dal guaio muscolare. Sono sulla via del rientro anche Nicolas Truosolo e Riccardo Scarpa, che però dovrebbero partire dalla panchina. In attacco invece stringerà i denti Roberto Candido, che è uscito acciaccato dall’ultimo incontro e che farà ancora coppia con Riccardo Rossini, ma tra i convocati rientrerà bomber Carlo Ferrario e chissà non possa entrare a partita in corso.

La Real Calepina è a secco di vittorie dal 17 dicembre. In questo periodo di astinenza ha pareggiato 4 volte per 1-1 (Varesina, Breno, Desenzano e Villa Valle), perdendo 2-0 contro l’Arconatese l’ultima casalinga. In attacco la squadra di mister Daniele Capelli (classe 1986) può contare sulla grande esperienza dell’attaccante argentino German “El Tanque” Denis, che in carriera ha vestito le maglie di Napoli e Atalanta, tra le altre. All’andata fu un suo calcio di rigore a siglare il definitivo 2-0 a favore dei bergamaschi.

DIRETTAVN – La gara del Varese è già iniziata sul nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab (GUARDA QUI). Nella diretta, dove troverete la cronaca dell’incontro azione per azione, potrete trovare tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.