Tavoli e sedie da giardino: stili e materiali

Quando arriva il momento di arredare spazi esterni come il giardino ma anche il balcone, tavoli e sedie devono avere certe caratteristiche che hanno a che fare soprattutto con la resistenza agli agenti atmosferici come sole, pioggia, salsedine, freddo… Oltre alla resistenza ad agenti come smog e polvere, questi elementi vanno curati anche dello stile perciò occorre definire con attenzione il loro materiale il quale dovrà essere anche facile da pulire poiché all’aperto tutti questi elementi si sporcano di più e più facilmente. Vediamo allora subito quali sono le soluzioni migliori al giorno d’oggi sul mercato.

Legno per un effetto classico e rustico

Nel momento in cui si prende in considerazione il legno, questo deve essere molto resistente perciò bisogna puntare su essenze come l’acacia e il teak. Anche il pino e l’abete possono essere una scelta azzeccata soprattutto quando si desidera uno stile più rustico. Oltre al materiale, nel momento in cui si scelgono le sedie per il giardino occorre tenere presente quant’è lo spazio a disposizione, motivo per cui quelle pieghevole in legno chiaro sono perfette in diversi contesti poiché occupano poco spazio e garantiscono un aspetto curato nel dettaglio. In conclusione, il legno è la scelta migliore per chi vuole stare sul classico.

Metallo per uno stile minimale e moderno

Tra i materiali che si possono utilizzare all’aperto bisogna poi spendere qualche parola in più in merito ai metalli. Di solito, si utilizza l’acciaio per le strutture per via della sua maggiore resistenza. L’alluminio invece è perfetto per tavoli e sedie leggere ma resistenti. Solitamente, ha un effetto come il verniciato a polvere o finiture epossidiche.

In genere, il colore e la tinta dei materiali metallici non si discosta molto dal loro originale grigio che comunque è un neutro facilissimo da abbinare. Per aumentare la comodità degli arredi da esterno in metallo, si aggiungono cuscini e altri tessili resistenti all’acqua magari di colore chiaro, come il crema. Acciaio e alluminio configurano un ambiente dallo stile più minimale e contemporaneo.

Plastica per tanti arredi diversi

Infine, per gli esterni si utilizzano molto anche i materiali plastici.se un tempo la loro estetica non era tra le più curate, oggi non si può dire lo stesso. Il bello della plastica riguarda la sua grande resistenza e versatilità poiché si può inserire in contesti molto diversi da uno all’altro. Si utilizza soprattutto polietilene e polipropilene per dare un effetto intrecciato che imita alla perfezione il vimini e il rattan. Infatti, si può sentire parlare anche di polirattan per indicare mobili da esterno di questo tipo che hanno un’estetica davvero molto curata senza far venir meno la resistenza.

Tuttavia, nulla toglie di utilizzare mobili in plastica più tradizionali, magari con delle colorazioni diverse dal solito bianco. Il polietilene di alta qualità realizzato in colori come il verde pastello è perfetto per gli esterni perché questa tinta si accosta perfettamente agli elementi naturali come piante, foglie, manto erboso, aiuole fiorite.