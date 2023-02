Torna l’inverno: giornate di nuvole con freddo che chiama neve

Non sarà neve ma nevischio. Invece il freddo, quello vero tanto per intenderci con temperature abbondantemente sotto lo zero, si affaccerà di nuovo anche sul Varesotto a causa delle «masse d’aria continentale» – come scrive il Centro geofisico prealpino – che «scorrono tra l’anticiclone sull’Europa centrale e le depressioni sull’Europa Orientale e i Balcani e raggiungono oggi e nei prossimi giorni la regione Padano-Alpina. Sono attese giornate spesso nuvolose con a tratti deboli precipitazioni e nevischio fino a basse quote. Sensibile diminuzione delle temperature».

Quindi chi nei giorni scorsi ha cominciato a togliere la coperta dal piumone per un paio di notti «col caldo» dovrà fare dietrofront, e alla svelta.

Le previsioni infatti parlano di freddo e addirittura di neve che sarà più nevischio quindi con qualche fiocco abbastanza spèoradico.

La settimana comincia con «nuvoloso o coperto al mattino con possibili deboli precipitazioni, soleggiato e asciutto durante il giorno, nuovamente coperto a sera con debole nevischio nella notte e temperature in calo».

Martedì «coperto all’alba con residue precipitazioni. In giornata parzialmente soleggiato e asciutto. Gelate all’alba e in serata. Temperature ancora in lieve calo». Mercoledì «parzialmente soleggiato, soprattutto in montagna. In serata aumento della copertura nuvolosa. Asciutto. Temperature senza variazioni o in lieve calo».

La tendenza per i rimanenti giorni è per giovedì 9 febbraio nuvolosità estesa con possibilità di deboli precipitazioni con nevischio fino a quote collinari. Freddo con temperature massime di pochi gradi sopra lo zero. Venerdì 10: parzialmente soleggiato e asciutto. Temperature massime in lieve aumento.