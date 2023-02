Venegono in maschera: due paesi un solo Carnevale

Grande festa di Carnevale a Venegono Superiore e Inferiore, dove la Comunità pastorale, le due amministrazioni comunali e la Pro loco di Venegono Superiore con la collaborazione dell’Unità pastorale e di L’AlberoCasa, danno appuntamento a grandi e bambini per domenica 19 febbraio per una lunga giornata di divertimento.

Il ritrovo è fissato alle 13,30 in piazza San Giorgio, a Venegono Superiore, da dove si partirà per la sfilata in maschera. L’arrivo è all’Oratorio di Venegono Inferiore dove ci sarannpo le premiazioni di maschere e carri e una belal merenda con the e chiacchiere per tutti.

In caso di pioggia tutto rimandato al 25 febbraio.