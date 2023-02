Vigili del fuoco di Varese senza uomini e mezzi, Candiani: “Serve un intervento, chiederò risposte”

“Trovo sconfortante che nel 2023, tra l’altro nei giorni in cui assistiamo alle drammatiche immagini del terremoto in Turchia che ci ricordano il valore e l’importanza di un efficiente sistema di soccorso, i vigili del fuoco di Varese debbano ricorrere a una manifestazione di piazza per richiamare l’attenzione delle autorità di governo sulla carenza insopportabile di uomini e di mezzi a cui da tempo sono costretti i distaccamenti della provincia”. Lo dichiara il deputato della Lega Stefano Candiani a proposito della manifestazione indetta dalle sigle sindacali a Varese.

“Nel 2018 – prosegue Candiani – fu iniziata una seria politica di rinnovo del parco mezzi e di programmazione dei nuovi inserimenti di personale. Trovo veramente sconfortante che in questi anni quel lavoro non sia stato proseguito, o in qualche caso sia addirittura stato cancellato. In merito a questa situazione ho, questa mattina, sollecitato il sottosegretario Prisco, il capo dipartimento ai vigili del fuoco, e il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Andrò personalmente questa settimana al ministero dell’Interno per pretendere risposte concrete che non possono più essere rinviate”.