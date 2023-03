Crugnola e De Tommaso al “Ciocco”: scatta dalla Toscana la rincorsa al tricolore 2023

Prende il via venerdì 10 marzo il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023, la massima competizione nazionale di questa disciplina che lo scorso anno si è risolta in una sfida a due tutta targata Varese. In autunno il titolo andò infatti ad Andrea Crugnola e l’unico sfidante capace di tenergli testa fu Damiano De Tommaso: un’accoppiata che sarà di nuovo al via della serie tricolore e che promette di lottare di nuovo per lo “scudetto”.

Crugnola si presenta al via con i galloni del favorito per tanti motivi. Ha due titoli nazionali in bacheca (il primo è del 2020) e parteciperà di nuovo con il “pacchetto completo” con cui si è imposto in passato. Ovvero la Citroen C3 R5 gestita dal team FPF – quindi vicina alla Casa francese anche se non propriamente ufficiale – con l’affidabilissimo Pietro Ometto sul sedile di destra. Il varesino ha all’attivo ben 4 successi assoluti nel CIAR 2022 tra cui proprio quello al Ciocco dove vinse anche nel 2020. Quest’anno Andrea e la C3 hanno già all’attivo la vittoria del Valle del Tevere disputato su terra mentre al “Laghi” il pilota di Calcinate del Pesce ha “spinto” una vecchia Saxo K10 al decimo posto assoluto.

Il rally di casa è stata anche la “palestra” utilizzata da Damiano De Tommaso per approcciare il CIAR. A Varese il 27enne di Ispra ha corso a sua volta con una vettura minore, una Peugeot 208 Rally4, con l’obiettivo di macinare chilometri e “fare squadra” con Sofia D’Ambrosio che sarà la navigatrice designata ad affiancarlo nel campionato tricolore. La 24enne ossolana è la novità stagionale e prende il posto del duo Ascalone-Bizzocchi che hanno lavorato con DDT nelle ultime stagioni; quel che non cambia per Damiano è la vettura, ovvero la Skoda Fabia Rally2 in versione Evo (gestita da Delta Rally) che è l’auto più diffusa nel CIAR.

Fabia e Delta Rally sono anche l’accoppiata su cui poggia quello che forse è il principale rivale dei due varesini per il tricolore, ovvero l’esperto Giandomenico Basso che di titoli italiani ne ha già conquistati quattro. Lasciata la Hyundai utilizzata (senza troppe gioie) l’anno scorso, il 49enne è tornato su una vettura boema con l’intento di tornare sul trono. Basso non sarà al via al Ciocco per scelta: la classifica finale sarà stilata su sette delle otto gare in programma e quindi il pilota veneto ha scelto di iniziare da Alba la sua rincorsa al titolo.

Un altro rivale molto temibile e tenuto in grande considerazione è lo sloveno Bostjan Avbelj che approda al CIAR dopo la vittoria nella IRCup 2022 (la stessa serie vinta da De Tommaso due volte e da Simone Miele: quest’anno vi correrà Giò Dipalma) e che conosce a menadito la Fabia Rally2 insieme al connazionale Damijan Andrejka. La Skoda sarà anche la vettura di Fabio Andolfi, ligure, altro che può sgomitare ad alto livello nella serie tricolore già a partire dal Ciocco. Dove, tra i partenti, segnaliamo anche la presenza tra i navigatori del luinese Roberto Mometti (che ha appena annunciato il ritorno accanto a Simone Miele) e della varesina Giulia Paganoni. Affiancheranno rispettivamente Nicola Caldani e Moreno Cambiaghi.

A proposito della gara toscana, il cronometro scatterà alle 16,15 di venerdì con la disputa della Power Stage, la prova-spettacolo di apertura che è fondamentale perché assegna già punti per la classifica assoluta (3, 2 e 1 ai primi tre classificati). Punti che restano in carniere anche in caso di ritiro. Un altro dei motivi per cui Crugnola è favorito è che lo scorso anno il varesino fu implacabile con 18 punti ottenuti sui 21 possibili. Il “Ciocco” prosegue poi sabato con altre nove prove speciali per un totale di 100 chilometri cronometrati: il verdetto in serata. VareseNews ne darà notizia in tempo reale all’interno del liveblog #direttavn aperto per raccontare la partita della Openjobmetis di basket.