Martinenghi e Castiglioni pronti per il Trofeo Città di Firenze

Grande appuntamento nazionale, venerdì 17 e domenica 18 marzo, per il nuoto azzurro che scenderà in acqua alla piscina Nannini per il “Trofeo Città di Firenze”.

Tra i protagonisti attesi dall’evento nazionale ci saranno Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni, che si metteranno in gioco per testate il proprio stato di forma e la preparazione per i prossimi mesi, che prevedono grandi appuntamenti.

Le gare saranno trasmesse in diretta Rai: venerdì dalle 17.30 su Rai Sport + HD e sabato dalle 10.30 su Rai Play e dalle 16.15 su Rai Sport + HD.

I CONVOCATI:

Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can Vittorino da Feltre), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene) Gabriele Detti (Esercito/In Sport), Stefano Di Cola (Marina Militare/Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Lorenzo Galossi (CC Aniene), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Pier Andrea Matteazzi (Esercito/In Sport), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto VVFF Modena), Luca Pizzini (Carabinieri/Bentegodi), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Silvia Di Pietro (Carabinieri/Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Francesca Fangio (In Sport/Esercito), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/Aniene) e Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport).

Nello staff, insieme al direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini, i tecnici Marco Menchinelli, Claudio Rossetto, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Alberto Burlina e Marco Pedoja, il medico federale Lorenzo Marugo e per la video analisi il tecnico Ivo Ferretti.