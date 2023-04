Anche Ligabue al Concertone del primo maggio a Roma

Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto per la trentatreesima edizione del Concerto del primo maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Alla line up del Concertone si aggiunge il nome di Luciano Ligabue che, a 17 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, torna sul palco del Primo Maggio di Roma.

Nove ore di musica dal vivo e parole con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura: l’ormai storico appuntamento è trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

«L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023. Cosi i tre sindacati confederali hanno deciso di rendere omaggio alla nostra Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del Primo Maggio 2023. Il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana, un diritto personale e un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato.

Il palco e la piazza mettono in vetrina tutto il meglio della musica italiana contemporanea. Tra i protagonisti ci saranno Luciano Ligabue, Emma, Lazza, ComaCose, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù, Johnson Righeira, Mara Sattei Baustelle, Levante, Rocco Hunt, Gaia, Fulminacci, Leo Gasmann e tanti altri.

Alle voci degli artisti che si esibiranno sul palco del Primo Maggio si uniscono poi gli interventi del divulgatore scientifico Carlo Rovelli, dello scrittore e drammaturgo Stefano Massini e del cantautore Avincola. E, per la sesta edizione consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concertone: nella storia dell’evento, mai nessuno lo ha condotto per cosi tante volte. A supportarla ci sarà Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2 attualmente in onda. Nella prima parte del Concertone si esibiranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti.

L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.