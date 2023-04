Auto contro moto a Somma Lombardo, elisoccorso in volo e un ferito grave

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 24 aprile a Somma Lombardo. Per cause ancora da verificare, poco dopo le ore 16.30 in via Tiro a Segno, si sono scontrate un’auto e una moto.

Secondo quanto riferito dalla Sala Operativa Regionale dell’emergenza-urgenza, sono tre le persone coinvolte, di età compresa tra 54 e 59 anni, di cui uno ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice rosso.

Un secondo coinvolto è stato invece trasportato con l’elisoccorso da Milano all’ospedale Sant’Anna di Como con ferite serie ma non gravi (codice giallo), mentre un terzo soggetto è stato portato con l’ambulanza all’ospedale di Gallarate in codice verde.

Sul posto i Carabinieri di Gallarate per i rilievi e i vigili del fuoco di Varese, che hanno messo in sicurezza l’area a aiutato il personale sanitario.