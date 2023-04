Brase fa scena quasi muta: “Stanchi? No, eravamo in forma”

Tre “risposte” – le virgolette sono d’obbligo – ad altrettante domande che sommate non arrivano a due righe di articolo. Matt Brase ha perso letteralmente le parole oltre che la partita a Venezia, rifiutandosi di fatto di dare una chiave di lettura dell’accaduto. Perdere fa male e lo comprendiamo, specie quando tutto l’ambiente attraversa un momento buio di cui allenatore e squadra non hanno alcuna colpa (anzi…!). Ma rinunciare a esprimere la propria opinione in conferenza stampa non risolve certo la situazione e non è corretto verso i tifosi, in particolare quelli che si sono sciroppati 6 o 7 ore di macchina tra andata e ritorno per accompagnare la squadra a Mestre. Ecco le risposte di Brase a cui abbiamo aggiunto anche la domanda, altrimenti non si capirebbero.

BRASE 1 – «Complimenti a Venezia che ha giocato molto bene. Noi abbiamo lottato ma purtroppo non era la nostra serata».

BRASE 2 – Pensa che la squadra abbia pagato la fatica per le tre partite in una settimana? Un ritmo a cui Venezia è più abituata avendo disputato la coppa? «No, non penso sia così. Siamo arrivati in forma e non è andata bene».

BRASE 3 – A livello individuale sono mancati Johnson e Owens che ha sofferto l’impatto di Tessitori. Questi sono tra i motivi della sconfitta? «Può essere».

SPAHIJA 1 – «Mi congratulo con la nostra squadra per un’altra vittoria: sono molto orgoglioso di questa formazione e di questi ragazzi che lavorano e giocano duro. Sono contento perché abbiamo giocato bene perché abbiamo intrapreso la strada che volevo prendere. Prima o poi una partita la perderemo ma dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione».

SPAHIJA 2 – «C’è solo una piccola cosa che non mi è piaciuta, il nervosismo, la reazione a qualche provocazione ed è la terza volta consecutiva che ciò accade. Su questo dobbiamo fare un altro passo in più, avere una maggiore solidità mentale».

SPAHIJA 3 – «Per il resto sono davvero soddisfatto. Abbiamo tenuto a 70 punti l’attacco di Varese a parte l’ultimo 1’20”, abbiamo raccolto molti più rimbalzi, 43, abbiamo tirato bene da 3 con il 45%. Ringrazio di nuovo la squadra e i tifosi».

REYES 1 – «Penso che la nostra squadra abbia combattuto e lottato bene sul campo. Loro sono stati bravi nell’esecuzione sia in attacco sia in difesa, ma anche più furbi nel causarci problemi di falli e questo ha inciso. Inoltre a noi è mancata un po’ di fluidità in attacco».

REYES 2 – «Il mio ginocchio sta migliorando, però non sarò in campo nelle prossime partite».