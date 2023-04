Buona anche la seconda per i Patrini Malnate

L’esordio vincente in casa contro Brescia era stato un segnale incoraggiante per la nuova stagione dei Patrini Malnate, che anche alla seconda di campionato sono riusciti a conquistare la vittoria. A Perugia, più precisamente Pian di Massiano, sabato 1 aprile i malnatesi sono riusciti a superare gli ostici Umbria Redskins con il punteggio finale di 2-0.

LA CRONACA

La partita si apre con i Patrini in attacco e prosegue con una bella difesa da parte di entrambe le squadre che riescono a mantenere il punteggio a zero fino al quinto inning, quando due incertezze difensive (forse le uniche da parte degli Umbri) permettono ai Patrini di mettere a segno gli unici due punti, ma decisivi, della partita. Per i malnatesi la solita grande prestazione di Gaetano Casale che con 19 assistenze contribuisce a concedere solo una valida agli avversari. In attacco, importanti battute valide di Raddiri e Difrancescantonio che spingono i veterani Casale e Virgili. Ottime prestazioni offensive anche per Trombini e Rosafio, entrambi con 3 battute valide su 8 turni alla battuta.

Esordio per i Patrini del giocatore vedente Denny Dilonè Diaz: «Sono emozionato e onorato di aver contribuito a questo risultato». Soddisfazione di coach Matteo Boscardi: «Siete il mio orgoglio!».