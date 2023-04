Con Neil Young si conclude a Travedona la rassegna “Sciroppo d’acero”

Con lo spettacolo teatrale “Neil FOREVER Young” si conclude giovedì 27 aprile alle 21:00 presso il cineteatro “S.Amanzio” di Travedona Monate la mini rassegna “Sciroppo d’acero” sui grandi del rock canadese (ingresso 12 euro, obbligatoria la prenotazione al 3312072100).

La formula degli spettacoli – racCANTARE questi geni della musica attraverso le loro canzoni e un testo teatrale – ha avuto particolare successo tanto che i due precedenti appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito.

Ma chi è veramente Neil Young? Difficile definire in poche righe lo straordinario e poliedrico talento del canadese. Un autore di brani memorabili e album che, come Harvest, ha venduto milioni di copie, ma anche sperimentatore di sonorità e linguaggi che hanno anticipato movimenti come il grunge. Uno spirito indomito sempre controcorrente che con caparbietà ha saputo attraversare indenne decenni di musica rock (quasi) sempre sulla cresta dell’onda.

Sul palco a interpretarlo ci saranno Nicola Tosi e i Crazy Mule con la partecipazione straordinaria di Mauro Aimetti, che già da qualche tempo porta in giro il suo Harvest Project dedicato proprio all’album più celebre di Young. Aimetti, che ha alle spalle una lunga e consolidata carriera di musicista in Italia e all’estero, e Luca Magnoli, al basso, hanno macinato centinaia di date live con una straordinaria capacità di adattarsi ai contesti musicali più diversi. Alle luci e alle proiezioni video Francesco Ponti e dietro al mixer Enrico Mangione per uno spettacolo ricco di suggestioni e colpi di scena. “Neil FOREVER Young” infatti non è solo un biopic teatrale del grande folk singer ma prende spunto dalla sua vita per raccontare anche il mistero a volte incomprensibile dell’arte e della creatività umana.