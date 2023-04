L’ex Cimberio Bryant Dunston salvo per miracolo dopo un incidente

Il cestista americano Bryant Dunston, 36 anni, idolo dei tifosi di Varese grazie alla meravigliosa stagione (2012/13) disputata in maglia biancorossa, è stato vittima di un grave incidente stradale in Turchia che poteva avere esiti ancora peggiori.

La parte anteriore della vettura su cui viaggiava Dunston, che gioca da anni nell’Anadolu Efes di Istanbul, è stata schiacciata dal container caduto da un camion a rimorchio. L’autoarticolato – spiega la stampa turca – aveva colpito un cavalcavia mentre Dunston lo stava per sorpassare e l’enorme carico è collassato verso la corsia di sinistra cadendo sul cofano della Peugeot del giocatore.

L’incidente è avvenuto a Bakırköy, comune dell’area metropolitana di Istanbul che si trova nella parte europea della metropoli del Bosforo. Dunston è stato trasportato in ospedale ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi: la fotografia (in alto) pubblicata su Twitter dal direttore generale dell’Efes, Alper Ylmaz, il pivot appare con le mani fasciate e altre escoriazioni ma tutto sommato in buono stato. È stato comunque ricoverato in ospedale in osservazione.

Dunston fu la colonna portante della Cimberio che nel 2012-13 vinse la regular season e sfiorò scudetto e Coppa Italia sotto la guida di Frank Vitucci. Dopo aver lasciato Varese per l’Eurolega il forte centro americano ha giocato prima per l’Olympiacos e quindi (dal 2015) per l’Efes con cui ha vinto due volte il titolo continentale e di cui è il capitano.