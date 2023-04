Luigi Lanzani non è più il custode dell’Isolino Virginia: “Ho vissuto bei momenti, grazie alla gente del lago”

Luigi Lanzani non sarà più il custode dell’Isolino Virginia e lo chef del ristorante – Bar “la Tana dell’Isolino”, unica struttura ricettiva dell’isolotto nel lago di Varese patrimonio Unesco.

A dirlo, un post nella pagina Facebook della Tana dell’Isolino, a firma di Luigi Lanzani, che così dice:«Buongiorno a tutti….è con grande rammarico che annuncio la chiusura della gestione attuale qui sull’ isolino Virginia. Ringrazio vivamente tutti di cuore per esserci venuti a trovare, ringrazio tutti per i bei momenti che ci avete fatto passare, e spero vivamente di aver fatto altrettanto. Ringrazio tutto il mio personale che mi ha seguito e supportato, oltre che sopportato, in questa impresa. Infine, ringrazio le persone del lago, che mi sono state vicine, e che ci hanno aiutato».

Quella di Lanzani era una gestione “a tempo”: con il nuovo bando, il ristorante dell’Isolino e la gestione del luogo Unesco stessa “passeranno di mano” al nuovo gestore, anche se inizialmente si era ipotizzato, proprio per l’isolino, un “periodo cuscinetto” per il passaggio del locale corrispondente più o meno alla stagione estiva.

Secondo le prime indiscrezioni però ciò non significa che il bando sia compromesso, ma l’esatto contrario: che la firma sia cioè questione di giorni, se non di ore, dopo questa prima decisione.