Mastini – Caldaro, gara 1 di finale in diretta: 1-4 (al 41′)

Mastini Varese e Caldaro Rothoblaas si affrontano dalle 18,30 alla Acinque Ice Arena per la Gara1 di finale del campionato IHL. Tutto esaurito in via Albani per la prima di – massimo – sette partite. Di seguito il tabellino in aggiornamento continuo; al termine di ogni terzo la cronaca flash.

MASTINI VARESE – CALDARO ROTHOBLAAS 1-4

(1-0; 0-3; 0-1)

MARCATORI: 10.55 Raimondi (V – Cordiano, Tilaro); 29.35 M. Felderer (C – M. Virtala, T. Virtala), 30.58 De Donà (C – J. Oberrauch, M. Virtala), 32.57 De Donà (C – R. Felderer); 40.59 M. Felderer (C – M. Virtala, T. Virtala).

MASTINI: Perla (Mordenti); Schina, Desauteles, E. Mazzacane, Piccinelli, Belloni, Allevato; M. Borghi, Vanetti, Piroso, Drolet, Franchini, M. Mazzacane, Cordiano, Tilaro, Raimondi, Privitera, Odoni, P. Borghi. All. Deveze.

CALDARO: Morandell (Andergassen); Volcan, M. Virtala, S. Vinatzer, Uffelmann, Massar, Obexer, Schoepfer, Gruber; Cappuccio, Fink, Oberrauch, Erschbamer, B. Andergasser, R. Felderer, De Donà, T. Virtala, M. Felderer, A. Vinatzer, Oberrauch, G. Vinatzer.

ARBITRI: Piras e Ricco (Petrov e Wiest).

SECONDO PERIODO

In avvio un disco perso da Belloni mette in movimento Oberrauch sul quale Perla compie la prima paratissima. Stessa cosa a parti invertite subito dopo, con Morandell che ipnotizza M. Mazzacane. Al 15′ si vede Teemu Virtala: tiro e tentativo di rebound mancato di un soffio. Il Varese soffre e nemmeno durante il powerplay riesce a graffiare (una sola occasione, di Tilaro): piuttosto è decisivo Schina a fermare proprio il rientrante Vinatzer. Al 29.35 il Caldaro pareggia: Mastini sbilanciati in avanti, contropiede 4 contro 2 e diagonale imparabile di M. Felderer. Poco dopo va ancora peggio: follia di Cordiano che abbatte J. Oberrauch e si becca 5′ di penalità indiscutibili. E qui i Lucci scappano con una doppietta di De Donà e un costante pericolo davanti a Perla. Il Varese resta addirittura in tre per quasi 2′ (out Franchini) ma stavolta si salva, con Perla che torna a brillare in due occasioni. In attacco però il digiuno prosegue e la sirena suona su un complicato 1-3 ospite.

PRIMO PERIODO

Dopo 20″ i Mastini centrano il palo con M. Borghi. Poi si pattina tanto e si tira poco, al 5′ ci prova Schina ma il portiere è attento. I Mastini appaiono un po’ imprecisi sia in difesa sia con l’uomo in più (6 uomini sul ghiaccio). Appena i Lucci sono al completo sfiorano la rete in contropiede e forse lì suona la sveglia dei Mastini. Prima ci prova Drolet in tuffo, poi Morandell respinge tre volte con i gambali, infine un’azione avvolgente di Tilaro permette a Raimondi di firmare l’1-0. Nei minuti finali arriva qualche occasione “sporca” sui due lati ma Perla e Morandell sono pronti. Infine Desauteles mette due dischi d’oro davanti alla porta ma Marcello Borghi si impappina. Sirena sull’1-0.