Sconfitte che bruciano per Varesina e Caronnese

Terzultima giornata di campionato negativa per Varesina e Caronnese. Le fenici vedono sempre più lontani i playoff dopo il 3-2 subito in casa del Sona, che retrocede in Eccellenza nonostante i tre punti. Per la Caronnese già retrocessa invece arrivano un ko in rimonta.

SONA – VARESINA 3-2

Serviva una vittoria alla Varesina per restare agganciata alla zona playoff e invece a Sona è arrivata una sconfitta. Il quinto posta resta distante tre punti, ma le giornate per ridurre il gap ora sono solo due e in mezzo si sono inseriti sia il Ponte San Pietro, sia il Desenzano. Per i veneti invece la vittoria è comunque amara, dato che la matematica li condanna all’Eccellenza. La cronaca della gara dice di una Varesina in vantaggio due volte, prima con Tedesco e poi con Orellana dopo il momentaneo 1-1 di Oboe. Nella ripresa però Strechie sigla il 2-2 ribadendo in rete la respinta di Basti su rigore e poi a mettere il definitivo sigillo è la rete di Ferrari al 30’.

SONA – VARESINA 3-2 (1-2)

Marcatori: 24’ Tedesco (V), 35’ Oboe (S), 42’ Orellana Cruz (V), 74’ Strechie (S), 75’ Ferrari (S)

SONA: Carnelos, Policano, Perotta, Hoxha (67’ Ferrarese), Gecchele, Strechie, Fabretti, Ferrari, Oboe (60’ Seck), Tuzzo (84’ Venturini), Coulibaly (55’ Ben Khalek). A disp: Dal Bosco, De Dominicis, Cannalire, Khochtali, Cargiolli. All: Nicola Zanini

VARESINA: Basti, Trenchev, Zefi (37’ Sberna), Bernardi, Schieppati (84’ Sali), Poesio (77’ Gomis), Grieco, Malvestio (77’ Casolla), Orellana Cruz (64’ Kate), Gasparri, Tedesco. A disposizione: Baglieri, Meloni, Sali, Marin, Clerici. All: Marco Spilli.

Arbitro: Gabriele Sciolti di Lecce (Merloni/Pascale)

Ammoniti: Ferrari (S), Perotta (S), Gecchele (S), Malvestio (V) Tuzzo (S), Carnelos (S)

Note: campo in discrete condizioni, temperatura primaverile. Angoli: 8-2 Recupero: 2’ + 4’

CARONNESE – PONTE SAN PIETRO 1-2

Altra sconfitta per la Caronnese, battuta in rimonta dal Ponte San Pietro che con due rigori ribaltano la rete di Braidich. Nel primo tempo qualche squillo ma il risultato non si sblocca, mentre la ripresa si apre subito con la zampata di Braidich che porta avanti e illude i rossoblù al 3’. Nel finale però arriva il clamoroso ribaltone: Galletti incespica su Sala e l’arbitro concede il rigore trasformato da Ferreira Pinto al 39’. Tre minuti dopo su un successivo tiro di Sala il direttore di gara punisce ancora con un penalty il mani di Curci e Capelli trasforma per il 2-1 finale che rilancia il Ponte nella corsa playoff mentre lascia una volta di più la Caronnese a bocca asciutta.