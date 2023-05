A Ispra torna il torneo di beach volley dedicato a Simone Marzi

Ispra si prepara al torneo di beach volley, in memoria di Simone Marzi. Organizzato da Gli Amici del Volley, in collaborazione con Pallavolo Ispra, si tratta di un torneo 3 contro 3 misto del weekend 10-11 giugno.

Iscrizioni aperte e un appuntamento giunto alla ventinovesima edizione e che da sette anni è dedicato alla memoria di Simone Marzi.

Le squadre saranno composte da 3 giocatori, con una donna obbligatoriamente sempre in campo (minimo 4, massimo 6 iscritti per squadra). Oltre ai riconoscimenti per le prime tre squadre classificate, sono previsti numerosi premi ad estrazione, grazie agli sponsor.

L’appuntamento è per il 10-11 Giugno all’International Camping di Ispra (DK Summer Club) in via Carducci. Per informazioni: www.pallavoloispra.it.