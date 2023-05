A Jerago per Salvatore Marino arrivano i “big” del centrodestra

A Jerago con Orago arriva il presdiente della Regione Attilio Fontana a sostenere la corsa a sindaco di Salvatore Marino, con la lista Gente di Jerago con Orago. Una serata con i “big” del centrodestra regionale.

«Abbiamo affrontato i temi della gestione rifiuti, alla luce dei molti problemi sollevati da COINGER, della disabilità e della necessità di “fare squadra” con l’Amministrazione Provinciale, Regionale e Nazionale per ottenere i migliori risultati a vantaggio dei cittadini» dice Marino.

«La sostenibilità va attuata con quella gradualità che non deve creare danni» ha detto Fontana. «Sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale: questa è la differenza tra noi e i nostri avversari».

La mobilitazione sul tema della raccolta rifiuti è stato un cavallo di battaglia in questi anni di Gente di Jerago con Orago, la lista civica che a questo giro elettorale ha marcato in modo più netto la sua collocazione nell’area del centrodestra (con tre simboli di partito, accanto a quello dei “Civici per Jerago con Orago”).

A conferma appunto anche la mobilitazione di “big”, con il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il senatore leghista Stefano Candiani, l’onorevole Marco Osnato presidente della Commissione Finanze della Camera, l’assessore alla cultura della Regione Francesca Caruso, assessore alla Cultura Regione Lombardia, i consiglieri regionali Giuseppe De Bernardi Martignoni (FdI) ed Emanuele Monti (Lega).