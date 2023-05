A scuola di diritto internazionale umanitario dei conflitti armati e di immigrazione con la Croce Rossa di Luino

Giovedì 11 maggio gli studenti dell’Isis “Città di Luino” hanno avuto l’opportunità di approfondire, insieme alla Croce Rossa di Luino, i temi del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati e dell’immigrazione.

Durante i tre incontri di complessive 3 ore, circa 150 studenti hanno potuto conoscere l’importanza della Croce Rossa Internazionale nel supportare coloro che subiscono le conseguenze dei conflitti armati, quali sono le categorie che devono essere protette, i principi che devono essere rispettati nella condotta delle ostilità e come la Croce Rossa Italiana è operativa per accogliere le persone migranti costrette a fuggire dallo stato a cui appartengono.

«Abbiamo inoltre affrontato temi attuali come il recentissimo decreto Cutro, che limita la protezione speciale con la conseguenza che potranno divenire irregolari persone da anni legalmente presenti in Italia alle quali sarà nel frattempo dato diniego alla richiesta di asilo, anche nel caso si siano integrate conseguendo una posizione lavorativa stabile e sviluppando la propria famiglia in Italia – fanno sapere dalla Cri di Luino -, e spiegato come Croce Rossa Luino e Valli, parte di questa grande organizzazione, ha dato il proprio contributo nell’accoglienza dei migranti: supportando il CAS di Tradate, censendo tutti i servizi sul territorio che possono essere di supporto per le persone migranti e trattando questi importanti temi nelle scuole» proprio come avvenuto nell’incontro di giovedì 11 maggio, organizzato dai volontari CRI Luino Luca Gentilini e Federica Scorciapino.