A Uboldo si parla della città in 15 minuti

L’appuntamento è per lunedì 29 maggio alle 21 alla Casa dei Talenti G.Radrizzani.

L’incontro approfondimento proposto dalla Rassegna IncontrArti parlerà di idee e di architettura, partendo da un concento molto in voga in questo periodo: quello della città in 15 minuti, concetto urbano residenziale in cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei residenti può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in bicicletta direttamente dalle proprie abitazioni: in 15 minuti appunto.

A parlarne sarà Raffaele Nurra (nella foto), architetto varesino, presidente dell’associazione Persone&Città, nell’incontro dal titolo “Abitare la prossimità”