Abusivo nei palazzoni di San Giulio a Castellanza, scovato col drone e denunciato dalla Polizia Locale

Da tempo i palazzoni di via San Giulio a Castellanza sono disabitati, in attesa di un progetto di riqualificazione. Fallito il tentativo di realizzarci una residenza per anziani ora si attendono investito ma nel frattempo gli abusivi hanno iniziato a prenderne possesso.

Nella giornata di ieri, infatti, grazie all’utile collaborazione della cittadinanza e all’ausilio di un drone, la Polizia Locale di Castellanza ha “stanato” un occupante abusivo dalle ex case comunali. Da qualche giorno ad intervalli irregolari un abitante della zona aveva notato, al secondo piano di uno dei palazzi di via san Giulio, oramai disabitati e murati lungo l’intero piano terra, una finestra con le tapparelle insolitamente alzate.

Il cittadino ha prontamente allertato la Polizia Locale che ha provveduto a effettuare gli opportuni controlli nello stabile, grazie anche all’ausilio di un drone. L’apparecchio ha difatti rilevato , l’intrusione di ignoti negli appartamenti al piano superiore dello stabile. Gli agenti della Polizia Locale di Castellanza sono quindi entrati nell’edificio, attraverso una scala antincendio, accertando la effettiva presenza di un uomo, rinchiusosi all’interno di uno degli appartamenti.

L’uomo, colto sul fatto, ha dovuto confermare agli agenti l’occupazione dell’abitazione, a cui accedeva dal balcone del primo piano, grazie a due scale da ponteggio. Le scale utilizzate, alcuni indumenti e un giaciglio improvvisato, sono stati poi rinvenuti dagli stessi agenti una volta entrati nell’appartamento, a seguito dello sfondamento della porta.

Il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria per invasione di terreni ed edifici di proprietà pubblica e l’immobile è stato completamente ispezionato. «Sebbene in quella zona non risulti costituito formalmente un gruppo di controllo del vicinato – ha dichiarato il Sindaco Mirella Cerini – la collaborazione fra i cittadini e la Polizia Locale ha consentito di contrastare un fenomeno che avrebbe potuto portare all’invasione dell’edificio da parte di più persone .A questi cittadini attenti e alla Polizia Locale “acrobata per un giorno” va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione Comunale».