Ad Arcisate una panchina blu per alzare l’attenzione sui rischi del diabete

Una panchina blu per ricordare a tutti che, anche se non lo vedi, il diabete esiste e può causare molti guai. L’inaugurazione della panchina, promossa con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si svolgerà sabato 20 maggio alle 15 in piazza De Gasperi ad Arcisate.

Ad inaugurare la nuova panchina il sindaco Gianluca Cavalluzzi con il vicesindaco Mariangela Gariboldi e gli assessori Roberta Vinoni e Arianna Miotti. Ci saranno anche la dottoressa Cristina Romano, responsabile della Diabetologia dellì’Ospedale di Circolo di Varese, presidente e volontari dell’associazione Adiuvare e dell’associazione Uniti verso un nuovo domani, il dirigente dell’Istituto comprensivo e un piccolo testimone, Daniele, affetto da diabete di tipo 1.

Volontari dell’associazione Adiuvare, con la collaborazione della Pro loco di Arcisate, saranno a disposizione per effettuare gratuitamente la prova della glicemia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

La locandina dell’iniziativa